La World Federation of Exchanges (WFE), groupe industriel mondial des bourses et des CCP, et la Bourse de Casablanca annoncent qu’ils fourniront aux étudiants universitaires au Maroc un accès gratuit aux données du marché boursier, ainsi qu’une formation et ce, dans le cadre de leur mandat visant à promouvoir l’éducation financière et la culture boursière.

La WFE, la Bourse de Casablanca et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI) ont signé un protocole d’accord à cet effet.

Les statistiques et les données de la WFE sont reconnues et reprises à l’échelle mondiale par les gouvernements, les décideurs, les universitaires, les organisations multilatérales, sans oublier le secteur de l’industrie. La base de données statistiques de la WFE fournit aux utilisateurs un large éventail d’indicateurs de marché et de données collectées mensuellement auprès de ses membres, de ses affiliés et de non-membres.

Les étudiants utiliseront ces données pour des analyses ou des recherches dans le domaine des marchés de capitaux et l’équipe de recherche de la WFE les guidera sur les meilleures pratiques via des webinaires et des sessions de formation.

Ce protocole d’accord soutient le développement des étudiants des universités marocaines, encourage les jeunes à envisager les opportunités et les valeurs des marchés et favorise l’efficacité de la recherche académique et de l’accès aux données.

L’accord a été officiellement lancé le 9 octobre par le MESRSI, la Bourse de Casablanca et la WFE en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech.