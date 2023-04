Le dirham s’apprécie pour la quatrième semaine consécutive par rapport au dollar. La paire USD/MAD baisse de -0,33% passant de 10,22 à 10,19 en une semaine. Selon les analystes d’Attijari Global Research (AGR), cette évolution s’explique par un effet panier de -0,22% en lien avec l’affaiblissement du dollar à l’international et un effet liquidité positif de -0,11%.

Ainsi, les spreads de liquidité du dirham se sont repliés de 12 points de base (PBS) cette semaine à 3,04%. Et ces écarts devraient continuer de se réduire sur le court terme en raison de l’amélioration attendue des flux à l’export.

Par ailleurs, la volatilité continue de régner sur le marché des changes, des incertitudes liées à l’évolution de l’inflation et aux anticipations des décisions monétaires des grandes Banques centrales.

Les analystes d’AGR recommandent à ce titre aux importateurs en dollar de «profiter de la poursuite de l’affaiblissement du dollar en réduisant leur exposition aux opérations de couverture sur le très court terme».

Par ailleurs, les prévisions de la parité EUR/USD des brokers ont été stables cette semaine. Celle-ci évoluerait à 1,08 au T2-23 pour atteindre 1,10 au T3-23. Sur une base annuelle, la cible est de 1,11 en 2023. Elle devrait évoluer à 1,12 au T1-24 avant d’atteindre 1,14 en 2024. Elle se stabiliserait à 1,14 en 2025 contre 1,15 la semaine précédente. À long terme, la cible ressort à 1,15 en 2026 contre 1,16 initialement et à 1,16 en 2027 contre 1,15 précédemment.

AGR note, en outre, que l’inflation américaine a baissé à 6,0% en février 2023, après 6,4% en janvier, et qu’en mars, la Fed a décidé de relever les taux Fed Funds de 25 PBS. Ils se situent désormais dans la fourchette [4,75%-5,00%]. Par ailleurs, le rapport sur l’emploi américain du mois de mars est ressorti solide avec un taux de chômage de 3,5% contre un consensus qui prévoyait un statu quo à 3,6%. Les anticipations sont en faveur d’une nouvelle hausse des taux de 25 PBS en mai. En Zone euro, l’inflation a baissé à 6,9% en mars contre 8,5% en février, selon les chiffres préliminaires d’Eurostat. Malgré cette baisse, celle-ci demeure largement supérieure à la cible de 2%.

La BCE a décidé de porter son taux d’intérêt principal à 3,50%, soit une hausse de 50 PBS. La BCE devrait en toute logique rattraper son retard en termes de resserrement monétaire, ce qui soutiendrait l’euro sur le court terme.

Compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité du marché des changes, AGR maintient ses prévisions USD/MAD à horizon un, deux et trois mois.

Les analystes soulignent que les prévisions EUR/USD des brokers à l’international ont été stables cette semaine. Elles sont en faveur d’une appréciation du dollar sur les 3 prochains mois par rapport aux niveaux spot. Selon les prévisions d’AGR, les spreads de liquidité du dirham devraient rester stables à horizon un mois, puis baisser par rapport aux niveaux spots à horizon deux mois et se stabiliser à horizon trois mois.

Dans ces conditions, les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,25, 10,20 et 10,20 respectivement, contre un court spot de 10,19. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 11,07, 11,02 et 11,02 sur les trois horizons, contre un court spot de 11,12. La paire EUR/USD s’apprécie La paire EUR/USD s’apprécie cette semaine de +0,61%, passant de 1,0839 à 1,0905.

Le repli de l’activité manufacturière aux États-Unis s’accentue et pourrait s’accélérer avec la poursuite du resserrement des conditions de crédit. Une situation qui devrait profiter à l’euro. En fin de semaine, le rapport de l’emploi américain est ressorti solide. Les 236.000 emplois créés en mars demeurent en ligne avec les anticipations, tandis que le taux de chômage recule de 3,6% à 3,5%. Les anticipations évoquent une nouvelle hausse des taux Fed Funds de 25 PBS lors du prochain meeting en mai.