Le nombre des provinces bénéficiant du plan d’intervention du gouvernement dans les zones enclavées pour la saison hivernale 2018-2019 a été porté à 27 provinces, contre 17 en 2009, a souligné le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Intervenant à la Chambre des conseillers, Laftit a indiqué que le gouvernement a fixé, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1 426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660 000 personnes.

Ce plan adopté annuellement par le gouvernement repose, selon le ministre, sur une série de mesures dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.