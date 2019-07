L’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica a tenu, ce mardi à Rabat, la 7ème session de son Conseil d’administration sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad-Eddine El Othmani.

Intervenant à cette occasion, le DG de l’Agence, Saïd Zarrou, qui a axé son intervention sur les projets menés par l’Agence, a fait remarquer que le projet « Marchica Med » est devenu un projet à forte vocation internationale, rappelant à cet effet que l’Agence a été sollicitée pour présenter son modèle de développement et environnemental en marge de la Conférence internationale de haut niveau sur « l’économie bleue et l’Agenda 2030 pour le développement durable » organisée par les Nations unies le 26 novembre 2018 au Kenya.

Zarrou a indiqué que ce projet a eu des échos favorables auprès des pays africains amis, en ce sens que l’Etat du Niger et d’autres pays ont manifesté leur intérêt pour un partenariat avec l’Agence dans le but de mener des projets de développement similaires à ses deux projets en Côte d’Ivoire (projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody) et à Madagascar (Pandanales).