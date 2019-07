C’est au cœur d’un des 7 projets du Site de la Lagune de Marchica (dans le nord du Maroc), la Cité d’Atalayoun, que s’érige le nouvel écrin de luxe le Marchica Lagoon Resort, propriété à parts égales de l’ONCF et de l’agence Marchica faisant suite au protocole d’accord signé par les deux entités devant le Roi Mohammed VI le 3 octobre 2011.

La Mamounia forte de son expérience et sa réputation a été choisie comme locomotive de la société de gestion créée et détenue entièrement par l’ONCF afin d’assurer la gestion et l’exploitation du

Marchica Lagoon Resort. Le Marchica Lagoon Resort est un établissement d’une superficie totale de 3,75 Hectares et doté de 93 unités ouvrira ses portes le 15 juillet 2019.

L’hôtel offrira également une jolie sélection d’expériences gastronomiques avec deux restaurants ainsi que deux Bars. Sans oublier le Spa de 1 650 m².

Pour rappel, la lagune de Marchica, classée Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) ainsi que RAMSAR (Convention sur les zones humides) depuis 2005, est l’une des plus importantes lagunes du pourtour méditerranéen. Elle s’étend sur une superficie de 115 km2 et un cordon littoral de 25 km de long la sépare de la Méditerranée.