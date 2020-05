Plus de 2,9 millions de Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) ont regagné le Maroc lors de la campagne Marhaba 2019, soit une augmentation de 4% par rapport à 2018, indique l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII).

La répartition par point de passage fait ressortir que le port Tanger Med est la principale porte d’entrée pour les MRE avec une part de 23% du total des entrées, suivi de l’aéroport Mohammed V (12%), précise l’ADII dans son rapport d’activité 2019, ajoutant que durant ces cinq dernières années, le nombre d’entrées de MRE a affiché une croissance annuelle moyenne de 5%.

Lors de la campagne Marhaba 2019, 44% des MRE ont opté pour la voie aérienne pour rejoindre le territoire national et 38% ont choisi la voie maritime, fait savoir la même source, relevant que les entrées par voies terrestre et aérienne ont gagné 5 points par rapport à la campagne 2018, aux dépens de la voie maritime qui a enregistré un recul de 5 points.

L’ADII souligne également que l’examen des entrées par bureau, entre 2018 et 2019, laisse apparaître une hausse spectaculaire des entrées au port d’Al Hoceima de 181% et à Bab Melilla et Bab Sebta (61%), ainsi qu’un repli au port de Nador (28% ).

Par ailleurs, le rapport indique que la voiture de tourisme est le véhicule le plus utilisé par les MRE avec une part de 97% à l’entrée, ajoutant que les déclarations établies par les MRE lors de la campagne 2019 sont à 76% des T6 Bis.

En termes de droits et taxes, les déclarations uniques des Marchandises (DUM) ont généré plus de 43 MDH, soit 58% du total des droits et taxes récoltés lors de la campagne Marhaba 2019. Le nombre de déclarations effectuées par les MRE a connu une régression de 27% par rapport à la campagne de l’année précédente, soit 15.779 contre 21.637 en 2018.