Un temps chaud est prévu de ce lundi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, alors que de fortes rafales de vent sont prévues du mardi au jeudi, a annoncé lundi la Direction de la météorologie nationale (DMN). Dans un bulletin spécial, la DMN a indiqué que des températures allant de 40 à 44°C concerneront, du lundi au mardi, les provinces d’Aousserd, Oued Eddahab, Assa Zag, Boujdour, Smara, Laâyoune, Tan-Tan, Guelmim, Taroudant, Sidi Kacem et Sidi Slimane.

Des températures variant entre 37 et 41°C sont attendues pendant la même période dans les provinces de Tarfaya, Sidi Ifni, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Inzegane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Outanane, Chichaoua, Marrakech, Rehamna, El Kelâa des Sraghna, Youssoufia, Fquih Bensaleh, Béni Mellal, Benslimane, Sidi Bennour, Settat, Khouribga, Berrechid, Khemisset, Meknès, Fès, Moulay Yaâkoub, Taounate, Kénitra, Larache, Ouezzane et l’intérieur de Safi et d’Essaouira, a ajouté la même source.

En outre, une vague de chaleur, avec des températures variant entre 38 et 43°C, touchera mercredi Aousserd, Oued Eddahab, Boujdour, Laâyoune, Es-Smara, Assa Zag, Tata, Taroudant, Marrakech, Rehamna, El Kelâa des Sraghna, Fquih Bensaleh, Béni Mellal, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khemisset.

Un temps assez chaud à chaud persistera le reste de la semaine sur le sud-est et l’intérieur des provinces du Sud, note le bulletin.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75/90 Km/h) intéresseront, du mardi au jeudi, Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq et Tétouan, a indiqué la DMN, notant que des rafales de vent assez fortes concerneront les mêmes provinces ce lundi.