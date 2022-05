L’opération « Marhaba » 2022, dont la reprise depuis les ports espagnols est prévue cet été après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire induite par la propagation de la Covid-19, constitue «un exemple de la bonne coordination» entre l’Espagne et le Maroc, a souligné, ce jeudi, la sous-secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur, Isabel Goicoechea.

La coopération bilatérale a permis d’aborder «avec succès» l’opération Marhaba depuis 1986, a relevé Mme Goicoechea lors de la réunion à Rabat de la commission mixte maroco-espagnole de transit sous la co-présidence de Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières, et la responsable espagnole. Cette opération est « le résultat d’un excellent travail de préparation de nos équipes techniques », a-t-elle souligné, citée dans un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur.

Dans ce contexte, Mme Goicoechea a rappelé le « défi logistique et sécuritaire » posé par l’opération « Marhaba » 2022, avec le déplacement par mer de plus de trois millions de personnes et de plus de sept cent mille véhicules sur une période de trois mois. « C’est le plus grand dispositif européen de cette dimension et l’un des plus importants au monde », a-t-elle expliqué.