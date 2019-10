La Présidence du Ministère public est en cours d’élaboration d’une étude de diagnostic relative à la question du mariage des mineurs, qui permettra de jeter la lumière sur les problématiques qui entravent la lutte contre ce phénomène, en particulier au niveau de l’intervention judiciaire, a affirmé le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère Public, Mohammed Abdennabaoui. Intervenant à l’ouverture d’un colloque sur le sujet initié par la Présidence du Ministère public en coopération avec l’UNICEF, Abdennabaoui a souligné que dans le cadre de l’adhésion aux Orientations générales de l’Etat pour une compréhension plus approfondie des différentes dimensions de ce phénomène et dans l’optique de trouver les solutions les plus efficaces pour y faire face, cette étude vise également à pointer du doigt les différents stratèges et moyens utilisés pour contourner la loi en vue de légaliser le mariage précoce ou d’en faire une réalité contraignante pour toute décision judiciaire.