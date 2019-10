‘‘La 28ème édition du Sommet Afrique-France, prévue du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux sur le thème de la ville et des territoires durables, se veut un rendez-vous politique, économique et culturel incontournable d’envergure internationale qui présente des solutions concrètes pour la ville et les territoires durables. Cet événement qui prévoit la participation de quelque 54 Chefs d’Etat africains, 500 entreprises françaises et africaines, 1 000 entrepreneurs africains et 15 000 acteurs de la ville durable, réunis tous pour présenter leurs visions, projets et solutions permettant d’aborder une problématique commune aux villes africaines et françaises’’.

Hélène Le Gal, Ambassadeur de France au Maroc