La Frégate « Mohammed V » de la Marine Royale a accosté cette semaine au Port Autonome d’Abidjan dans le cadre de l’exercice multinational « Obangame Express 2019 », apprend-on de source militaire.

Piloté par la Marine américaine, l’exercice réunit plusieurs marines des pays de la région qui prendront part à une série d’exercices combinés tout au long de l’espace maritime entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, selon la même source.

Animé par des scénarios réalistes, le but de l’exercice est de s’entraîner conjointement sur les opérations de lutte contre les trafics illicites en mer, la prolifération des armes de destruction massive et la réglementation de la pêche maritime dans la région. Il porte aussi sur des opérations de recherche et de sauvetage en mer (Search and Rescue).

IM