Rabat Marriott Hotel, un établissement cinq étoiles fruit d’une synergie entre le groupe américain Marriott International et le leader de l’investissement touristique au Maroc, Madaëf, a ouvert ses portes. Situé en plein cœur du quartier Agdal, cet établissement dispose de 188 clés, de quatre restaurants, d’un Spa et d’un centre de conférence. L’hôtel s’adresse à la fois à une clientèle d’affaires et MICE, à la recherche d’un cadre productif, mais aussi à une clientèle citadine.

Pour rappel, au Maroc, la chaîne américaine avait repris la gestion du mythique Jnan Palace à Fès, propriété de Madaëf, après sa rénovation totale en 2016, et compte ouvrir prochainement Marriott Taghazout Bay.