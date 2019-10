Le président du Conseil insulaire de Fuerteventura (Îles Canaries), Blas Acosta, et le président du Conseil provincial de la ville de Tarfaya, Mohamed Salem Baheya, ont examiné, récemment à Puerto de Rosario, les possibilités de relancer la ligne maritime entre les ports des deux villes.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’état des lieux des démarches prises dans ce sens et les avancées réalisées pour la réactivation de cette ligne entre cette île canarienne et la ville du Sud du Royaume.

Un projet de jumelage entre Puerto de Rosario et la ville de Tarfaya, d’une part, et Fuerteventura et la province de Tarfaya, d’autre part, a été également à l’ordre de jour de cette réunion.