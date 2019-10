Le nombre de personnes ayant visité le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc (AMAN) de Marrakech en 2018 s’élève à plus de 37 500 visiteurs, dont plus de 1 200 étudiants, a indiqué le responsable de la gestion de cette structure muséale, Youssef Mouhyi.

« C’est un nombre satisfaisant pour cette jeune institution culturelle, qui vient d’ouvrir ses portes au public il y a juste deux ans d’autant plus que les touristes ayant visité ce musée sortent émerveillés de cette expérience unique », a-t-il ajouté dans une déclaration.

Dans ce cadre, il a relevé que d’après les avis et les interactions des touristes dans les sites de voyage spécialisés, le taux de satisfaction relatifs à l’accueil, la gestion et le contenu scientifique et culturel de ce musée, dépasse 95%.