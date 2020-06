La chaine de solidarité ‘ Ajiw ntdamnou ‘ lancée le 23 avril 2020 dans les magasins Marjane et Marjane Market vient de s’achever ce 7 mai 2020. L’heure est donc au bilan… Et ce bilan amène le groupe Marjane à exprimer ces remerciements à tous ses partenaires pour ce mouvement de solidarité qui a dépassé les attentes initiales.

Lancée à l’initiative du groupe Marjane, cette opération se proposait de faire appel aux donateurs particuliers que sont les clients des magasins Marjane et Marjane Market, aux donateurs institutionnels que sont les différents groupes industriels partenaires et fournisseurs de Marjane, et le groupe Marjane lui-même.

Chaque client de Marjane avait la possibilité de se joindre à l’opération en déposant les denrées alimentaires de son choix dans un des magasins Marjane ou Marjane Market.

Chaque industriel, pouvait via n’importe lequel des magasins contribuer à l’opération par le versement d’un don en nature.

La promesse du groupe Marjane était d’abonder ces dons en reversant tout bénéfice relatif ainsi que de prendre en charge tous les aspects opérationnels et logistiques de la redistribution en mettant au service de l’opération tout son réseau de magasins et sa capacité de transport.

Durant tout le mois de Ramadan, les magasins Marjane et Marjane Market ont collecté et conditionné les produits remis par leurs clients et leurs partenaires fournisseurs. Au fur et à mesure, durant tout le mois, avec l’aide d’associations locales au dévouement suscitant le respect et l’aide de bénévoles passionnés, les moyens logistiques de Marjane ont acheminé toutes ces denrées, à travers différentes régions du Royaume, jusqu’à ceux de nos concitoyens qui attendaient cette aide en ces moments particuliers.

Le groupe Marjane est très fier d’avoir été à l’initiative et au service de ces réalisations. C’est un véritable élan de solidarité qui s’est mis en mouvement : au final, plus de 602 tonnes de denrées alimentaires ont été collectée, permettant d’en faire bénéficier 30 000 familles et les aider quelque peu à surmonter les effets de cette crise.

C’est pour cela que Marjane tient à remercier tous ses clients et tous ses fournisseurs participants pour avoir rendu cela possible.

Ce bel exemple de solidarité consolide encore plus les liens qui peuvent unir Marjane à ses clients et ses fournisseurs.