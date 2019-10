En marge de la 5ème édition des Rencontres Internationales du Marketing, qui a eu lieu du 3 au 6 octobre 2019 à Marrakech, les associations INNOVCOM et GAM (Groupement des annonceurs du Maroc) ont signé une convention cadre de partenariat visant à créer un cadre de collaboration, de partage des connaissances et des expertises en vue de bâtir une collaboration durable.

Et dans le cadre de cette convention, les deux parties conviennent d’accorder les facilités nécessaires à l’accomplissement des actions suivantes : • l’organisation en commun de conférences et ateliers sur des thématiques d’intérêt commun, • l’échange de bonnes pratiques et visites de Benchmarking, • permettre un rayonnement international du GAM et renforcer sa notoriété et • offrir une tribune de référence aux acteurs du Marketing et en faire un espace d’échange et de débat.

Ce partenariat est scellé pour une période de 2ans renouvelables par tacite reconduction.