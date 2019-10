La Fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca a décidé de passer au vert en inscrivant le projet d’efficacité énergétique au cœur de ses priorités.

Dans un communiqué, le Fondation rappelle que depuis 2014, la Fondation a réalisé des audits énergétiques par des experts nationaux et internationaux, ainsi qu’une étude technico-économique détaillée pour rationalisation de sa consommation énergétique, et partant pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de sa facture énergétique.

Et à l’issue de cette étude et suite à un appel à manifestation d’intérêt international lancé en décembre 2016, avec la coopération et l’accompagnement de la Société d’Investissements Energétiques (SIE) et la GIZ (Coopération allemande), ce projet a été attribué à l’ESCO C-NERGIE, Spécialiste canadien en réduction de la consommation d’énergie, et dont la mission est la mise en place de solutions d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables recommandées. Une filiale C-NERGIE Maroc a été créée dans le cadre de ce projet, précise la même source.