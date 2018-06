Infomédiaire Maroc – La Fondation pour le développement du football africain (FDFA) a réagi aux menaces de Donald Trump adressées aux pays qui ne soutiendraient pas la candidature nord-américaine.

‘‘Cher président Trump, vous avez promu United 2026 et exigé la reconnaissance de ceux que vous aidez, vous avez raison’’, lui répond la FDFA sur Twitter. ‘‘Cependant, avec Maroc 2026, ce sont plus d’un million de jeunes qui n’iront plus chercher hors de l’Afrique le rêve auquel ils ont droit. Restez visionnaire. Gagnons ensemble’’, déclare le président de la fondation, le Béninois Christian Lagnidé, avant d’ajouter que ‘‘les esclaves venus d’Afrique par le passé ont également aidé les Etats-Unis à se développer, dans un 1er temps, ces jeunes n’auront plus besoin d’aller chercher ailleurs ce qu’ils pourront trouver chez eux ; voter pour le Maroc et l’Afrique n’est pas voter contre les intérêts des Etats-Unis’’.

