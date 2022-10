Le Groupe de la Banque africaine de développement, OCP Africa et le Mécanisme africain de financement du développement des engrais co-organisent du 12 au 13 octobre 2022 à Casablanca, au Maroc, la troisième édition du Forum africain de financement des engrais.

Dans un contexte mondial marqué par l’envolée des cours des engrais avec des implications majeures pour la sécurité alimentaire en Afrique, cette troisième édition du forum a pour thème « Catalyser le financement des engrais pour une croissance durable ».

Événement de référence dans le domaine des engrais, le forum réunira plus de 200 participants venus du monde entier. Plusieurs ministres africains de l’agriculture échangeront, aux côtés d’experts de renommée mondiale, leurs réflexions sur la souveraineté alimentaire du continent qui, désormais, doit compter sur ses propres ressources et sur la solidarité inter-États pour trouver des solutions africaines.

Personnalités politiques d’envergure nationale et régionale, professionnels du secteur, banquiers et représentants d’associations se pencheront sur la problématique du financement des engrais, les dynamiques de fonctionnement et l’efficacité de l’écosystème africain de ce secteur afin de définir, ensemble, des pistes d’amélioration.

Ce forum est l’occasion de partager les retours d’expérience, d’évaluer la pertinence des modèles actuels et d’exposer les réalisations et projets à succès. De quoi permettre d’identifier les approches, les méthodes et les modalités d’action en mesure d’améliorer les résultats.

La conférence se déroule de façon hybride : en présentiel à l’hôtel Hyatt Casablanca et en visioconférence