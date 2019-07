Le renforcement des liens économiques entre le Maroc et l’Afrique du Sud et l’intégration économique régionale du continent ont été, lundi soir à Casablanca, au centre d’un Business dialogue de haut niveau ayant réuni un panel de choix des opérateurs des deux parties.

Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le ministère délégué en charge de la coopération africaine, cette rencontre a connu la participation de plusieurs hauts responsables et chefs d’entreprises marocains et d’une délégation d’hommes d’affaires et d’institutionnels d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Lesotho et du Kenya, dont des représentants de la Fondation Brenthurst, organisation panafricaine créée par le magnat sud-africain Jonathan Oppenheimer.

Et à cette occasion, les membres de la délégation africaine ont souligné que cette rencontre permettra de renforcer les liens économiques entre le Maroc et l’Afrique du Sud et d’explorer de nouveaux domaines de coopération et les opportunités d’investissement dans les deux pays.