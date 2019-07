La politique royale de construction de barrages, dont le nombre dépasse les 140 actuellement avec une capacité globale des retenues de plus de 18,6 milliards m3, a contribué à la production de l’eau potable, de l’énergie hydroélectrique, outre l’irrigation et la protection contre les inondations.

Ces infrastructures d’une vitale utilité lors des périodes récurrentes de sécheresse et de pénurie d’eau ont, de même, fortifié la stratégie agricole du Plan Maroc Vert et corroboré ce secteur comme levier du développement global.

Et fort de cette politique qui a aussi permis le développement de compétences nationales, lesquelles exportent aujourd’hui leur savoir-faire et expertise vers d’autres pays souhaitant tirer profit de l’expérience marocaine, le Royaume ambitionne d’atteindre une capacité de stockage de 30 milliards m3 d’eaux pluviales dans les années à venir et de passer à 170 barrages d’ici 2030.