Le nombre des fonctionnaires dans la région Fès-Meknès s’élève à 55 152 personnes, soit 12% de l’ensemble des fonctionnaires du Royaume, selon une étude du ministère délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique.

L’étude, qui porte sur les services publics fournis par les bureaux ‘’front office’’, précise que les femmes fonctionnaires dans cette région sont au nombre de 22 143.

Le choix de Fès-Meknès pour lancer cette étude était motivé par le fait qu’elle occupe la troisième place quant au nombre des fonctionnaires (12pc), après les régions de Rabat-Kénitra et Casablanca-Settat, et remplit tous les critères scientifiques pour mener à bien cette étude, outre ses capacités productives et ses nombreux instituts et universités.

Cette étude, qui sera généralisée prochainement à d’autres régions du royaume, a pour objectif l’élaboration d’une cartographie sur l’état des lieux des bureaux ‘’front office’’ dans les administrations publiques.