Infomediaire Maroc – La 4ème session de la haute commission mixte maroco-bahreïnie, tenue hier à Rabat, a été couronnée par la signature de plusieurs conventions de coopération dans divers domaines d’intérêt commun.

Ainsi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Khaled Bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa, ont procédé à la signature d’un accord relatif au transport aérien, ainsi que de 7 mémorandums d’entente en matière de consultation politique, de diplomatie, d’information et de communication, du sport, d’emploi et de la sécurité sociale.

A noter que l’accord relatif au transport aérien vise à ouvrir une ligne aérienne directe entre Rabat et Manama et à promouvoir le tourisme à travers l’adoption de prix compétitifs et innovants.

Rédaction Infomediaire.