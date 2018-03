Infomediaire Maroc – « Les relations entre le Sénégal et le Maroc sont ancrées dans l’histoire et restent marquées par une symbiose culturelle et cultuelle profonde. Après l’Afrique politique et économique, le Roi Mohammed VI a ouvert la voie de l’Afrique de la culture et celle des arts avec des expositions sur le travail d’artistes africains ».

Amadou Sow, Ambassadeur du Sénégal à Rabat

Rédaction Infomediaire.