Le Maroc et le Cambodge ont convenu d’entreprendre une série d’actions et d’initiatives pour conférer une nouvelle dimension et donner un élan nouveau aux relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhonn, se sont félicités des excellentes relations liant les deux pays au plus haut niveau, et marquées par l’amitié, le respect mutuel, la concertation et la coordination sur les questions d’intérêt commun.

À cette occasion, Bourita a salué les progrès remarquables réalisés au Cambodge sous la Haute Direction du Roi Norodom Sihamoni, louant le gouvernement cambodgien conduit par le Premier ministre, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, pour le rôle qu’il a joué en assurant des décennies de paix, de stabilité et de développement continu du Royaume du Cambodge.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de promouvoir les flux de commerce et d’investissement et de développer les échanges culturels et scientifiques entre le Maroc et le Cambodge, en capitalisant sur leurs positions privilégiées respectives dans les régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est.

À cet égard, Bourita et Sokhonn ont plaidé pour l’encouragement des communautés d’affaires des deux pays en vue d’intensifier les mouvements commerciaux et les investissements.

Les deux responsables ont également convenu de l’importance de l’organisation, dans un futur proche, d’un forum d’Affaires au Maroc ou au Cambodge, qui constituera l’occasion pour les opérateurs publics et privés des deux pays de mieux s’informer sur le potentiel économique et d’identifier les opportunités sectorielles existant de part et d’autre.

Bourita n’a pas manqué de saluer le succès de la présidence cambodgienne de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2022, mettant en relief l’importance des résultats de l’ensemble des Sommets et réunions connexes qui se sont tenus au Cambodge tout au long de l’année dernière.

S’agissant de la candidature du Maroc au titre de partenaire du dialogue sectoriel (SDP) de l’ASEAN, Sokhonn a fait part à son homologue marocain du soutien total de son pays à cette candidature marocaine, dans le respect du processus et du consensus de l’ASEAN.

À cet égard, Bourita a réitéré l’appui du Maroc à la candidature du Royaume du Cambodge en tant que membre observateur de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI).

Les deux ministres ont, en outre, passé en revue leur coopération au sein de l’AIPA, dont le Maroc est membre observateur, avant de procéder à un échange de vues sur les moyens de développer les contacts entre les deux peuples par le biais de bourses d’études, d’échanges universitaires, d’organisation de manifestations culturelles, etc.

À l’issue de la réunion, les deux parties ont convenu d’établir, dans un avenir très proche, une feuille de route pour l’approfondissement des relations bilatérales en vue de développer un partenariat global.

Les deux ministres se sont, par ailleurs, félicités de la signature de l’accord sur les services aériens et se sont déclarés convaincus que cet accord contribuera à la promotion du tourisme, des affaires, du commerce et des relations interpersonnelles entre les deux pays.

Dans ce même esprit, les deux ministres ont convenu d’accélérer la finalisation et la signature de trois autres accords, à savoir l’Accord entre le Maroc et le Cambodge pour la promotion et la protection réciproques des investissements, l’Accord entre le Maroc et le Cambodge pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, ainsi que l’Accord de coopération culturelle, technique, scientifique et économique.

Ces trois documents donneront un nouvel élan aux relations et à la coopération économique et bilatérale, comme ils constituent une base solide pour le développement des échanges commerciaux et des investissements, reflétant l’excellence des relations qui lient les deux pays aux niveaux politique et diplomatique.

Par ailleurs, et sur la base des objectifs et ambitions partagés pour la promotion des relations bilatérales et au-delà, le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, effectuera une visite officielle au Maroc à l’invitation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Sokhonn a, à son tour, adressé une invitation officielle à Bourita pour effectuer une visite officielle au Cambodge dans un proche avenir, invitation acceptée par le ministre marocain des Affaires étrangères.