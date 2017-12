Infomédiaire Maroc – Le Niger a réitéré mardi son appui à la demande d’adhésion du Maroc à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans un communiqué conjoint publié au terme de la 4ème session de la Grande commission Mixte de Coopération bilatérale maroco-nigérienne tenue les 25 et 26 décembre à Rabat et co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre nigérien des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur, Ibrahim Yacoubou, les 2 parties ont souligné l’importance de l’intégration régionale entre le Maroc et les Etats de l’Afrique de l’Ouest, indiquant qu’à cet égard, la partie nigérienne a réitéré son appui à la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO.

Rédaction Infomédiaire