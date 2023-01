La présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des conseillers, Neila Mia Tazi, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le président de la commission des affaires étrangères au Sénat chilien, Jaime Quintana, axés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales profondes et de la dynamique enclenchée à la faveur de la politique diplomatique sage des dirigeants des deux pays, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

A cette occasion, Jaime Quintana, qui effectue actuellement une visite de travail dans le Royaume, a plaidé pour la création d’un forum économique entre le Maroc et le Chili en vue de tirer profit des opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche maritime et des produits phosphatés, en sus du renforcement du partenariat et de la coopération dans les autres secteurs, précise le communiqué.

Pour sa part, Neila Mia Tazi a mis l’accent sur l’importance de la création d’une dynamique économique diversifiée entre les deux pays, soulignant le rôle que peut jouer la Confédération générale des Entreprises du Maroc pour accompagner cette dynamique.

Elle a passé en revue, par ailleurs, les missions constitutionnelles dévolues à la Chambre des conseillers en matière de législation, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

Elle a invité, par ailleurs, le président de la commission des affaires étrangères au Sénat chilien à visiter les provinces du Sud du Royaume pour s’informer de la dynamique de développement économique et social dans la région.