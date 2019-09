La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a signé, récemment à Pékin, un mémorandum d’entente avec le Centre de formation relevant du Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT).

Ce mémorandum d’entente vise à créer des liens solides entre la CCIS de la région et le CCPIT afin de promouvoir les investissements et le commerce, et ce en recevant des délégations économiques de part et d’autre, ainsi qu’en organisant des forums, des colloques et des formations pour renforcer les importations et les exportations entre les deux pays, a indiqué la Chambre de commerce dans une note d’information.