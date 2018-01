Infomediaire Maroc – Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé, vendredi à Rabat, un accord de coopération dans le domaine du sport d’une durée de 5 ans et visant à renforcer et à consolider les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays à travers une série d’activités et de programmes.

Selon les termes de cet accord, les deux pays contribueront à la préparation de leurs équipes nationales respectives et sportifs de haut niveau par l’organisation au Maroc et en Côte d’Ivoire de stages de préparation et de compétitions amicales et à la participation des équipes nationales et des clubs aux manifestations sportives tenues dans chacun des deux pays.

Cet accord vise également le renforcement de la participation mutuelle des sportifs aux différents évènements et compétitions organisés dans les deux pays, l’échange d’expériences et d’information dans les domaines de la gestion et d’administration des installations sportives, la médecine du sport, la lutte contre le dopage et la lutte contre la violence dans les stades, ainsi qu’en matière d’organisation des manifestations sportives.

Parmi les dispositions de l’accord figurent aussi la consolidation de la coopération entre les fédérations sportives des deux pays, le jumelage entre les Instituts de formation des cadres sportifs, l’échange d’enseignants et de documents à caractère scientifique et pédagogique entre les instituts nationaux du sport, la mise à disposition des centres nationaux des sports pour des stages de perfectionnement au profit des sportifs de haut niveau et l’accès des étudiants aux Instituts de formation des cadres, notamment à l’Institut national de la jeunesse et des sports d’Abidjan et à l’institut Royal de Formation des cadres à Rabat.

Rédaction Infomediaire.