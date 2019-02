Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la Croatie ont signé, vendredi, trois accords de coopération relatifs aux domaines du partenariat global, du tourisme et de la santé.

Il s’agit d’un mémorandum d’entente relatif au partenariat global à long terme, d’un accord sur la coopération dans le domaine du tourisme, et d’un autre mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la santé et la médecine. Ces accords ont été paraphés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et la Vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères et européennes croate, Marija Pesjcinovic Buric, qui effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importance délégation. En vertu du mémorandum d’entente relatif au partenariat global à long terme, le Maroc et la Croatie s’engagent à instaurer un partenariat global par le biais d’une coopération dans les domaines politique, parlementaire, économique, culturel et social, et ce dans le but de réaliser le développement des deux pays.

Ce partenariat prendra diverses formes notamment un dialogue politique régulier au niveau gouvernemental, et se forgera à travers l’identification des secteurs économiques prioritaires, la promotion de la coopération entre les parlements respectifs et les acteurs de la société civile, la signature d’accords sectoriels, ainsi que l’échange d’informations et des visites d’experts.

À cet égard, une commission mixte sera établie afin d’assurer le suivi et l’application des dispositions de ce mémorandum et pour fixer les objectifs, les priorités et les mesures pour les atteindre.

Concernant l’accord sur la coopération dans le domaine du tourisme, les deux parties s’engagent à créer les conditions favorables au développement d’une coopération à long terme dans le domaine du tourisme, dans l’intérêt mutuel, à travers le renforcement de l’échange d’informations en matière de stratégies de développement du tourisme, des mesures d’incitation visant à drainer les investissements touristiques dans les deux pays, des systèmes de formation à tous les niveaux, outre l’échange de documentation et de législation régissant le secteur.

Quant au mémorandum d’entente dans le domaine de la santé et de la médecine, celui-ci définit le cadre de coopération entre les deux parties, qui couvre des domaines prioritaires tels que la santé maternelle, infantile et néonatale, le renforcement des capacités en ressources humaines, les produits et équipements médicaux, le tourisme de santé et le contrôle épidémiologique.

A cet effet, le mémorandum prévoit la mise sur pied d’un groupe de travail conjoint en vue d’assurer le suivi de la mise en oeuvre de ses dispositions.

Buric effectue une visite de travail dans le Royaume du 7 au 9 février, à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires et d’opérateurs économiques du secteur des énergies renouvelables et de l’industrie militaire, dans le but de promouvoir le commerce et les investissements entre le Maroc et la Croatie.

IM