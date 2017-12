Infomédiaire Maroc – Le Maroc et le Niger ont signé, ce mardi à Rabat, 16 accords de coopération dans plusieurs domaines stratégiques, visant à donner un nouvel élan à leur partenariat bilatéral.

Ces accords ont été signés lors d’une cérémonie co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur, Ibrahim Yacoubou, à l’occasion de la 4è session de la Grande commission mixte Maroc-Niger.

Ils couvrent les domaines économique, touristique et culturel, ainsi que ceux de la santé, de la formation, de la justice et du transport.

Ainsi, une convention entre la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la République du Niger a été signée par la secrétaire générale de la CDG, Latifa Echihabi, et le directeur général de la CNSS du Niger, Akilou Ahmet Baringaye.

Aussi, un accord de coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre de commerce et d’industrie du Niger (CCIN) a été signé par le président de la commission Afrique au sein de la CGEM, Abdou Diop, et le trésorier général adjoint de la CCIN, Dan Maradi Yacoubou.

En outre, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat, Yassir Adil, et le trésorier général adjoint de la CCIN, Dan Maradi Yacoubou, ont signé un protocole d’accord de coopération entre leurs deux instances.

Les 2 pays ont également souscrit à une déclaration d’intention de partenariat entre Barid al Maghrib et la Poste du Niger, signée par les directeurs généraux des deux institutions, respectivement Amine Benjelloun et Idrissa Kane.

Il s’agit aussi d’un accord relatif aux services aériens et du programme d’application pour la période 2018/2025 de l’accord de coopération touristique, qui ont été signés par le ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid et Ibrahim Yacoubou.

Dans le domaine judiciaire, trois accords, en l’occurrence un projet de convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, un Protocole de coopération entre les deux ministères de la justice des deux pays et un plan d’action dans le domaine de la justice ont été signés par les ministres de la justice des 2 pays, respectivement Mohammed Aujjar et Marou Amadou.

Côté santé, les ministres des affaires étrangères ont souscrit à un mémorandum d’entente entre les académies diplomatiques des deux pays ainsi qu’à une convention-cadre de coopération tripartite AMCI/OFPPT/partie nigérienne. Ils ont également signé, côté santé, un mémorandum d’entente et un protocole de coopération dans le domaine des médicaments et des produits de santé.

Par ailleurs, les deux responsables ont signé un accord-cadre de coopération relatif aux bourses de formation et de stages et un projet de programme d’application de la coopération éducative de l’accord culturel signé le 7 novembre 1967.

Enfin, Bourita et Yacoubou ont procédé à la signature du procès-verbal de la 4ème session de la Grande commission mixte Maroc-Niger.

Rédaction Infomédiaire