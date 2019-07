L’exploration des pistes d’une coopération culturelle et artistique entre le Maroc et Cuba a été au menu d’une série de rencontres tenues par le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi à l’occasion de sa visite dans ce pays des Caraïbes. Ce déplacement fait partie des efforts visant à donner corps à la diplomatie culturelle, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, a souligné Qotbi dans une déclaration.

L’objectif est de créer une passerelle entre le Maroc et Cuba à travers une diplomatie culturelle en pleine dynamique aujourd’hui au Maroc, qui est à même de compléter l’action de la diplomatie politique et officielle, a-t-il indiqué, notant que les deux pays disposent d’une scène artistique riche et foisonnante.

Ces rencontres, qui viennent jeter les bases d’une nouvelle ère de coopération culturelle entre les deux pays, ont été l’occasion pour le président de la Fondation nationale des musées de discuter avec ses interlocuteurs cubains des actions à entreprendre pour faire connaître l’art plastique marocain à Cuba et donner la possibilité aux artistes-peintres cubains de faire connaître leurs œuvres au Maroc.