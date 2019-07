La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 8 au 12 juillet 2019 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,62% et 0,68%. Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 11 311,02 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9 207,09 points. Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées respectivement à -0,47% et -0,28%. Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est apprécié de 0,31% à 10 086,48 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,79% à 9 769,72 points. Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a avancé de 1,31% à 896,42 points.

…11 compartiments tirent la cote vers le haut…

Au niveau sectoriel, 11 compartiments ont tiré la cote vers le haut, signant des performances allant de 0,12% pour « Loisirs et Hôtels », à 3,94% et 7,90% pour « Mines » et « Sylviculture et papier ». A la baisse, le secteur « Sociétés de placement immobilier » ne s’est pas aligné sur le mouvement haussier de cette période lâchant 2,04%, enregistrant la plus forte baisse sectorielle, suivi du secteur « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-1,35%) et « Distributeurs » (-1,18%). Par ailleurs, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 581,41 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 2,71 MMDH dont 525,2 millions de dirhams (MDH) sur le marché central et 2,189 MMDH montant de l’opération de l’Offre de vente au public (OPV) de Maroc Telecom.

…Et Timar s’offre la meilleure performance hebdomadaire

Aux valeurs individuelles, le titre Timar s’est offert la meilleure performance de la cote, prenant 14,07% à 150 dirhams (DH), suivi de Med Paper (+7,90% à 27,44 DH), Managem (+7,41% à 870 DH) et Agma (5,91% à 3 066 DH). En revanche, M2M Group (-5,98% à 456 DH), CDM (-5,98% à 498 DH), S.M Monétique (-5,28% à 260 DH) et IB.Maroc.Com (-4,85% à 48,05 DH) ont accusé les plus fortes baisses de la période. Itissalat Al-Maghrib était la valeur la plus active de la cote s’accaparant 58,26% des transactions, suivie par Attijariwafa Bank avec 15,59%, BCP (6,93%) et Total Maroc (3,29%).