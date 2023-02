Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et le ministre espagnol de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, José Luis Escriva Belmonte, ont affirmé, jeudi à Rabat, leur détermination à mettre en place des projets concrets en matière de mobilité professionnelle.

S’exprimant dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion entre les deux parties, Sekkouri a indiqué que près de 200 personnes de la main d’œuvre marocaine vont être sélectionnées d’ici le mois de juin prochain pour partir en Espagne dans le cadre d’une formation par alternance, ajoutant que plus de 20 spécialités ont été identifiées, dont le commerce, le marketing, la santé…

Dans ce sens, il a souligné que cet exemple montre à quel point nos frontières peuvent faire l’objet d’une réelle coopération, dans le cadre d’une migration régulière qui respecte les droits de l’Homme, le travail décent et qui s’inscrit dans les projets individuels des personnes qui voudrait partir. Ce projet permettra ainsi de répondre aux besoins d’une jeunesse qui aspire à avoir une carrière internationale, a fait savoir le ministre, notant que « nous ne trouverons pas mieux qu’un pays voisin, ami et avec des responsables avec lesquels nous sommes alignés ».