Les moyens d’approfondir la coopération économique et financière entre le Maroc et l’Espagne ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah et la Première vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño Santamaría qui fait partie de la délégation accompagnant le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, actuellement en visite dans le Royaume, pour co-présider avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

« Nous avons discuté des différentes actions et efforts à mener de concert en vue de hisser le niveau de ce partenariat et l’élargir à de nouveaux horizons », a indiqué Nadia Fettah dans une déclaration à la presse, mettant en avant la détermination affichée en vue de renforcer davantage la collaboration entre les deux pays notamment dans les domaines de l’économie et des finances. Et d’ajouter: « Nous aurons avant le mois de juillet un nouveau rendez-vous pour entretenir ce niveau de coopération qui reflète les relations solides liant les deux pays ».

Pour sa part, Calviño Santamaría a déclaré qu’au cours de cette réunion « très constructive », des échanges approfondis sur des sujets d’intérêt commun ont été menés. « Nous avons couvert et approfondi les échanges sur toutes les questions d’intérêt commun. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour une visite en Espagne en juin ou juillet pour continuer d’approfondir les magnifiques relations économiques, financières et commerciales entre nos deux pays », a-t-elle souligné.