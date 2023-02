La création de sections bilingues d’espagnol dans le domaine scientifique dans certains établissements d’enseignement secondaire au Maroc a été au centre des entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports Chakib Benmoussa et la ministre espagnole de l’Éducation et de la Formation professionnelle, Pilar Alegría Continente.