Une convention de coopération portant sur la mise en œuvre du projet « Appui à la consolidation des Centres techniques industriels (CTI) comme plateformes au service des entreprises industrielles pour accroître leur productivité, leur qualité, leur innovation et leur intégration au sein des filières » a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade d’Espagne au Maroc, l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) au Maroc et l’Agence Maroc PME.

Paraphée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, le coordinateur général de l’AECID au Maroc, Ignacio Martinez Boluda, et le directeur général de Maroc PME, Brahim Arjdal, cette convention vise à apporter aux CTI marocains l’assistance technique et l’expertise reconnues de l’Espagne. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre de la coopération avec l’AECID et qui bénéficie d’un soutien financier espagnol.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que ce projet de coopération « s’aligne parfaitement à nos ambitions de développement de nos CTI, de leurs prestations auprès des industriels, plus particulièrement dans les domaines de l’innovation et la R&D industrielles », appelant les CTI à accompagner davantage l’industrie du pays en vue d’y optimiser le développement technologique. Et M. Mezzour de qualifier les CTI de « véritables leviers de la compétitivité des entreprises industrielles, de la création de valeur et d’emploi qualifié et de l’amélioration du niveau technologique du pays. Ce sont des facteurs indispensables au renforcement de la souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire de notre pays ».

Pour sa part, M. Díez-Hochleitner a mis en relief le caractère exemplaire de ce programme en matière de coopération hispano-marocaine moderne basée sur le partenariat dans des domaines fondamentaux comme l’innovation, la recherche et le développement et l’amélioration de la compétitivité des Petites et moyennes entreprises (PME) placées au cœur du développement économique et social, pour la promotion de la création d’emploi.

L’ambassadeur a, par la même occasion, souligné que l’Espagne se félicite particulièrement de la signature de cette convention « au moment où nous avons entamé une nouvelle étape de dynamisation des relations entre nos deux Royaumes ».

Conformément à cette convention de coopération, les deux parties s’engagent à renforcer les relations institutionnelles entre l’Espagne et le Maroc par la voie de partenariats entre les Centres techniques marocains et leur réseau (RECTIM) et leurs homologues espagnols, et à établir les mécanismes de transfert de technologie portant sur l’innovation, la certification et l’étiquetage (labellisation) des produits.

La coopération porte, en outre, sur l’amélioration de la capacité des laboratoires des CTI en les dotant notamment d’équipements complémentaires et spécifiques et en assurant un transfert de connaissances entre les centres espagnols et marocains.

Ce projet permettra aussi aux CTI d’améliorer leur visibilité au niveau national à travers leur réseau, et de faciliter le rapprochement des centres auprès des entreprises industrielles.