Infomediaire Maroc – Il y a quelques jours, s’est tenu à Casablanca, à l’initiative de CasaExpats, un “networking dîner” entre femmes américaines expatriés et femmes marocaines dirigeantes qui ont donné leurs perspectives sur les opportunités qui se présentent aux femmes et comment elles peuvent s’entraider et travailler ensemble pour une meilleure intégration de la femme au marché du travail dans la région MENA et la promotion du leadership féminin.

Cette rencontre d’une soixantaine de femmes a vu la présence de la Consule Générale des Etats Unis, Jennifer Rasamimanana, et de plusieurs femmes leaders dans leurs industries, ainsi que des représentants des principales multinationales au Maroc… pour rappel, CasaExpats est le tout 1er réseau marocain visant à connecter le gotha des expatriés et marocains anglophones.

Rédaction Infomediaire.