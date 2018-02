Infomédiaire Maroc – La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a rencontré, à Marrakech, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Cette réunion, qui a eu lieu en marge de la Conférence de haut niveau sur la promotion de la croissance, de l’emploi et de l’inclusion dans le monde arabe, s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’économie et des finances, Mohamed Boussaid et du Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

Et dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens, Lagarde a affirmé que “le FMI soutient le Maroc dans ses réformes, vu les relations amicales et de partenariat, qui lient les 2 parties”, qualifiant cette réunion d'”excellente et productive”.

Rédaction Infomédiaire