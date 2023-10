Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Marrakech, avec le ministre français de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et ce en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI).

Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué les enjeux économiques mondiaux actuels, dans une conjoncture marquée par les mutations géopolitiques et les changements climatiques, ainsi que les défis du développement et les politiques de financement.

La rencontre a été également l’occasion de passer en revue les chantiers importants engagés par le Maroc, en application des Hautes Orientations Royales, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

A cette occasion, Akhannouch a salué la solidarité exprimée à l’égard du Maroc par les pays amis pour faire face aux impacts du séisme d’Al-Haouz, mettant en avant le succès du Maroc dans la gestion de cette crise, « grâce à la sagesse et à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, et qui a été saluée au niveau mondial ».

Ont pris part à cet entretien, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, et le Directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin.