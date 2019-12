Le 4ème Forum parlementaire franco-marocain se tiendra du 12 au 14 décembre à Paris, avec la participation d’une délégation du Maroc conduite par les présidents de la chambre des représentants et de la chambre des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim Benchamach.

La délégation marocaine est composée des présidents des groupes parlementaires, des deux présidents des commissions des affaires étrangères et des deux présidents des groupes d’amitié parlementaire maroco-française aux deux chambres, indique un communiqué du Parlement marocain.

Du côté français, ce forum qui sera coprésidé par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et le président du Sénat, Gérard Larcher, sera l’occasion d’aborder des thématiques importantes pour les deux pays liées au rôle de la diplomatie parlementaire dans la lutte contre les défis planétaires face aux changements climatiques et à la consolidation de la démocratie, précise la même source.

Il sera question aussi d’examiner le partenariat maroco-français en matière de renforcement de la sécurité et du développement en Afrique, ainsi que les enjeux en matière de paix et de sécurité et au développement dans toutes ses dimensions, politique, économique, territoriale et humaine.

Cette rencontre sera marquée par une déclaration finale et des entretiens bilatéraux entre les présidents des institutions législatives marocaines et françaises.

Le forum parlementaire Maroc-France qui a tenu sa première édition à Rabat en 2013, sa 2ème à Paris en 2015 et sa 3ème à Rabat en 2018, se veut un espace d’échange et de concertation autour des points de vue des parlementaires marocains et leurs homologues français sur des questions d’intérêt commun