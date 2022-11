Un protocole d’intention de coopération a été signé récemment entre la commune de Tiznit et la ville française de Villeneuve-La-Garenne.

Paraphé par le président de la commune de Tiznit, Abdellah Ghazi et le maire la ville de Villeneuve-la-Garenne, Pascal Polin en présence notamment du gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, ce protocole s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et d’échange liant le Maroc et la France.

Ce protocole a pour objectif de traduire la volonté des deux villes de mettre en place une coopération institutionnelle décentralisée conjointe visant à contribuer au développement social, économique, environnemental, culturel et humain.

Ce protocole d’intention de coopération porte sur l’établissement de relations continues entre les deux parties dans le but d’approfondir les mécanismes de bonne gouvernance, ainsi que la mise en œuvre de projets à dimension sociale, culturelle, économique, environnementale et numérique.