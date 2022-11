Le Maroc a obtenu, mardi, le prix du « Best Stand Design » au salon World Travel Market (WTM) de Londres, qui se tient du 7 au 9 novembre, grâce à son pavillon qui se distingue par sa lumière, sa conception et sa superficie record de 630m2.

Selon le jury indépendant qui a accordé ce prix, le stand de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est particulièrement distingué cette année par la mise en avant du patrimoine marocain, par sa visibilité, sa structure et sa conception, ainsi que par son animation, indique l’Office dans un communiqué.

« Ce prix est un nouveau coup de projecteur sur la destination Maroc, qui vient conforter notre stratégie commerciale et promotionnelle sur le marché britannique », a affirmé le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir.

Il s’agit d' »un marché auquel nous accordons beaucoup d’importance et pour lequel nous avons de grandes ambitions », a-t-il souligné. Le stand du Maroc, aux couleurs de la nouvelle campagne de l’ONMT « Morocco Kingdom Of Light », est le plus grand stand jamais réalisé par l’Office, relève la même source.