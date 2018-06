Infomédiaire Maroc – Une nouvelle initiative au service du renforcement des liens entre le Maroc et l’Irlande vient de voir le jour avec la création du « Moroccan Irish Connection » (MIC), une organisation culturelle à but non lucratif basée à Dublin.

Selon ses initiateurs, cette structure a pour mission de renforcer et développer des échanges culturels, pédagogiques et économiques entre le Maroc et l’Irlande, outre le soutien d’initiatives caritatives dans le domaine sportif, éducatif, de la santé et de l’environnement.

Le lancement de MIC a été officialisé avec un 1er évènement dit « Moroccan Day », organisé à Dun Laoghaire, dans le County de Dublin, avec le soutien de l’Ambassade du Maroc en Irlande et en présence de l’Ambassadeur Lahcen Mahraoui.

