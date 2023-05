Depuis que le Maroc et Israël ont rétabli leurs relations diplomatiques à la fin de l’année 2020, ils ont approfondi leurs relations dans un large éventail de domaines stratégiques. Ainsi, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une augmentation de 626,32% en janvier 2023 par rapport à la même période un an auparavant.

De nouvelles données du Bureau central des statistiques d’Israël montrent que le commerce bilatéral a atteint 13,8 millions de dollars pour le seul mois de janvier 2023.

Le rapport de l’Institut de paix des accords d’Abraham souligne les avantages potentiels d’une zone de libre-échange multilatérale entre les pays membres de ces accords, affirmant qu’elle créerait plus de 150.000 emplois et générerait une nouvelle activité économique de plus de 75 milliards de dollars.