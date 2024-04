Après des hausses de 8 et 15 centimes respectivement pour le diesel et l’essence le 16 avril dernier, les prix à la pompe devraient enregistrer un recul à partir de ce 1er mai, pour le plus grand bonheur des automobilistes.

En effet, d’après les projections des experts, la tendance sera forcément à la baisse eu égard au contexte international. C’est ce que confirme Mostafa Labrak, directeur général d’Energysium Consulting.

« Un repli du cours du pétrole aussi bien sur le brut que sur le raffiné a été constaté au niveau du marché mondial. Ces résultats se traduiront par une baisse des prix à la pompe, notamment au Maroc. Théoriquement, les calculs indiquent que ces derniers devraient, en principe, enregistrer un recul d’une quarantaine de centimes pour le gasoil et une quasi stabilité pour l’essence, voire une infime baisse d’à peine quelques centimes », a-t-il fait savoir.

Cette baisse des prix du pétrole brut et raffiné est attribuée à plusieurs facteurs, notamment une demande mondiale en berne, principalement due à une faible consommation, un ralentissement de l’activité industrielle et une relance économique qui tarde à se concrétiser dans certaines régions telles que les États-Unis et l’Europe.