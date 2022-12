Le Maroc et la Banque allemande de développement (KfW) ont procédé, jeudi à Rabat, à la signature des contrats de prêt et de subvention pour le financement du Programme national d’assainissement liquide mutualisé, Composante Centres Chef-Lieu de Communes (PNAM), pour un montant global de 32 millions d’euros, soit environ 360 millions de dirhams (MDH).

Les contrats de prêt et de subvention ont été paraphés par Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, et Jörg Dux, Chargé du secteur Eau et Assainissement à la KfW, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances.

Ce programme a pour objet de mettre en œuvre des projets d’assainissement dans 35 Centres Chefs-Lieux au niveau des communes rurales des provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Essaouira, Taroudant et Chefchaouen, fait savoir le communiqué.

A l’issue de cette cérémonie, Lekjaa et Dux se sont félicités du niveau des liens de partenariat entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne, tout en affirmant la volonté d’engager une réflexion conjointe pour accroître et renforcer l’accès aux moyens financiers de la KfW.

