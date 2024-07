La Banque africaine de développement a lancé, ce lundi à Rabat, la nouvelle solution numérique « RASME » qui permet de collecter des données précises et fiables en temps réel pour suivre l’avancement des projets dans des formats numériques.

En passe d’être généralisée à l’ensemble des pays africains, RASME (Appraisal Supervision Monitoring and Evaluation) exploite une palette de technologies numériques pour améliorer davantage les processus de suivi-évaluation des projets, fait savoir un communiqué de la BAD.

Intervenant à cette occasion, le responsable-pays de la Banque africaine de développement pour le Maroc, Achraf Tarsim, a affirmé qu’avec RASME la collecte de données sur les projets gagne en rapidité, en efficacité et en coût, ce qui permettra une meilleure conception et un bon déploiement des futures opérations de la Banque.

De son côté, le directeur-adjoint du Trésor et des finances extérieures, Abdelkrim Achir, qui représentait le ministère de l’Économie et des Finances, a souligné que « le Maroc est un pays émergent qui aspire à de nouveaux paliers de croissance avec un rythme de développement en accélération ».

« Cette solution permettra d’y contribuer en fournissant des données fiables pour assurer une gestion plus efficace et efficiente des projets. La prise de décision n’en sera que plus facile pour servir les priorités de développement », a-t-il dit.

À l’aide d’appareils mobiles (smartphones), d’images aériennes ou satellitaires, la solution informatique RASME permet de collecter des données précises et fiables en temps réel pour suivre l’avancement des projets dans des formats numériques (données, photos, vidéos, cartes, etc.), directement depuis le terrain.

La solution RASME est une initiative continentale qui illustre la transition numérique engagée par la Banque pour transformer ses processus opérationnels. Une opportunité également de consolider le partenariat entre les unités publiques de gestion des projets et les experts sectoriels de la Banque.

La cérémonie de lancement a été marquée par le début d’un atelier de formation de quatre jours réunissant plus de 80 participants notamment les partenaires marocains de la Banque et les chefs de projets basés au Maroc.

La présentation de cette nouvelle solution a été suivie d’échanges autour des possibilités offertes par les différents vecteurs de collecte de données et de facilitation du processus de suivi-évaluation des projets.