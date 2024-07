La contribution des secteurs bleus est estimée à 3,8% du produit intérieur brut (PIB) en valeur ajoutée et à 4,6% en termes d’emplois au Maroc, selon un indice intégré de croissance de ces secteurs, développé dans le cadre d’une assistance technique pilotée par le ministère de l’Economie et des finances, à travers l’unité de gestion du Programme de développement de l’Economie bleue.

Cet indice intégré de croissance vise à fournir une mesure holistique de la performance économique des secteurs bleus, englobant la pêche, l’aquaculture, le tourisme côtier, et d’autres activités maritimes connexes, indique un communiqué conjoint du ministère et de la Banque Mondiale (BM), soulignant que c’est la première fois que ces grandeurs ont été mesurées.

Cette approche innovante permettra de mieux évaluer l’impact économique global tout en identifiant les domaines clés nécessitant un soutien supplémentaire, ajoute le communiqué.

D’après la même source, l’assistance technique, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement de l’Economie bleue, en partenariat avec la BM, s’articule également autour de la conception de clusters côtiers pilotes dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss Massa.

Ces clusters côtiers joueront un rôle crucial dans la stimulation de l’innovation et de la compétitivité locale. En favorisant la collaboration entre entreprises, institutions de recherche, et acteurs communautaires, ces clusters visent à créer des écosystèmes dynamiques propices à l’essor économique durable.

Des infrastructures spécifiques seront développées pour soutenir les entreprises maritimes, encourager l’investissement et promouvoir la création d’emplois dans ces régions côtières stratégiques.

L’approche intégrée adoptée assure une croissance économique tout en garantissant la durabilité environnementale et sociale. En promouvant une exploitation responsable des ressources maritimes et en renforçant la résilience des communautés locales face aux changements climatiques, le Maroc s’affirme comme un leader régional dans la gestion durable des zones côtières.

S’agissant des perspectives, le développement de l’économie bleue au Maroc, soutenu par la BM, marque une étape cruciale vers un avenir maritime prospère et durable, fait savoir le communiqué.

En intégrant innovation, collaboration et durabilité, ce programme renforce la compétitivité économique des régions pilotes et ouvre la voie à une gestion éclairée et intégrée des ressources maritimes.

Avec une vision à long terme, le Maroc vise à maximiser les bénéfices socio-économiques de ses vastes côtes tout en préservant leur richesse naturelle pour les générations futures.