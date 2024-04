Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 6.873.487 passagers à fin mars 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période de l’année 2023, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Le nombre de vols a, pour sa part, atteint 51.282 mouvements au terme des trois premiers mois de l’année, en progression de 11% par rapport à fin mars 2023, indique l’ONDA dans un communiqué.

Plusieurs aéroports ont enregistré durant ce 1er trimestre 2024 des taux de croissance à deux chiffres, à savoir ceux de Marrakech (+22%), Agadir (+23%), Rabat-Salé (+32%) Dakhla (+19%), Essaouira (+38%) et Ouarzazate (+36%), précise l’ONDA.

Ces performances portées par le faisceau international, s’expliquent par plusieurs facteurs notamment la création de nouvelles routes aériennes, le renforcement des fréquences hebdomadaires ou encore les forts taux de remplissage des avions, dépassant les 90% pour atteindre parfois les 100%.

Ainsi, l’aéroport Marrakech Menara a connu une forte évolution du trafic aérien (+22% par rapport au premier trimestre 2023), tirée essentiellement par un fort taux de remplissage des avions de plus de 90% et par le rajout de 10 fréquences hebdomadaires internationales et 4 autres domestiques.

De son côté, l’aéroport Agadir Al Massira a connu durant ce trimestre, en plus des vols Omra, la création de 13 nouvelles routes aériennes internationales apportant au total 19 nouvelles fréquences hebdomadaires.

L’aéroport Rabat-Salé a connu l’entrée d’une nouvelle compagnie aérienne (EASY JET) apportant 5 nouvelles lignes aériennes à raison de 13 fréquences hebdomadaires.

Et de rappeler qu’au regard des vols programmés par les compagnies aériennes desservant les Aéroports du Maroc, les prévisions de l’ONDA tablent pour l’année 2024, sur un trafic global qui dépasserait les 30 millions de passagers avec des taux importants de croissance (23% pour l’aéroport de Marrakech, 22% et 13 % respectivement pour ceux d’Agadir et de Tanger).

« Pour répondre à cette croissance et être au rendez vous des échéances mondiales de notre pays, l’ONDA poursuit son ambitieux programme d’investissement », fait savoir le communiqué.

Dans ce sillage, de grands projets sont en cours, notamment le développement de l’aéroport Rabat-Salé, le lancement du chantier d’extension de l’aéroport de Tétouan et le développement des infrastructures aéronautiques de l’aéroport de Al Hoceima.

En outre, d’autres vont être lancés incessamment, à l’instar de l’extension et du réaménagement des aéroports d’Agadir et de Marrakech, la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Tanger, sans oublier celui de Casablanca dont les études sont en cours.

Par ailleurs, il y a eu 51.282 mouvements aéroportuaires, durant le 1er trimestre 2024, contre 46.379 mouvements enregistrés durant la même période de 2023, soit un taux d’évolution de 11%.

Dans le domaine du fret, cette période a été marqué par une progression de 30% des tonnages traités par rapport à la même période en 2023, atteignant 23.802 tonnes.